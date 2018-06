Na skok: Miss ČR Sokolová se modelingem živit nehodlá

"Sebevědomí mám určitě lepší. Ale je to velký kolotoč," dodala Sokolová, která není ve světě modelingu žádným nováčkem. Před časem absolvovala soutěž Topmodelka nového tisíciletí.



"Byla jsem ve finále, ale jinak jsem se neumístila. Ale to jsem byla ještě holčička." Každopádně se nová královna krásy modelingem živit nehodlá. "Sázím na školu. Chci si nechat zadní vrátka. Ale o své budoucnosti přesnou představu nemám."

Vysoké podpatky nesnáší

Pokud by někdy měla dceru, do soutěže krásy by ji neposlala. "Radši bych byla, kdyby dělala nějaký sport," svěřila se Sokolová a hned dodala, že své účasti v devatenáctém ročníku Miss ČR určitě nelituje. Přesto tvrdí, že pár věcí by se v soutěži změnit mělo. "Vynechala bych vysoké boty, které jsou na finále. Ale to být musí."

Proč nemá ráda Lucii Bílou? Proč jí konkurentky nerozpáraly šaty a co chystá na Miss World? Podívejte se na video.