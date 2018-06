Na skok: Michal David vykládá karty a věří na UFO

"U Angeliky mi padly čtyři esa. Takže skvělé," prozradil autor hudby svůj recept na úspěšný projekt. "Když dělám muzikály, tak si vždy vyložím sedm karet. Zjistím jak vše dopadne, zda má cenu se do toho pustit," vysvětluje David, který si ale na Kleopatru vyložil jen tři karty a vyšly mu hned tři esa.



"Například Rebelové nebyly až tak úspěšní a karty mi to také řekly." Zdá se tedy, že karty opravdu nelžou. Ostatně David se měl od koho učit. Jeho tetou je totiž známá kartářka Dagmar Kludská.

Má láska UFO

Michal David vlastním jménem Vladimír Štancl se ale kromě vykládání karet věnuje ve volném čase četbě knih o UFO, které dokonce sbírá. "Proč by neměla být jiná mimozemská civilizace. Nemůžeme být přece jediní ve vesmíru," obhajuje svůj koníček, na kterém ho fascinuje ta nejistota. "To se mi na tom líbí. Hezké na životě přece je to množství neznámého."

Davidovi ale nestačí jen knížky, uvažuje také o muzikálu, který by nebyl o minulosti, jako všechny jeho předchozí, ale naopak o budoucnosti. "Možná by to lidi zajímalo," pevně doufá nadšený sedmačtyřicetiletý ufolog.

Proč si Michal David stále schovává cenu Muzikant roku 1976? Co pro něj znamenal příchod do skupiny Kroky a proč se nikdy nedostane jeho muzikál na Broadway? Podívejte se na video!