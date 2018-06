NA SKOK: Měl jsem šest milenek, spočítal Rychlý seriálové úlovky

"Čestmír měl něco s hlavní sestřičkou Vendulkou, souběžně s tím měl manželku, která mu poté zemřela na rakovinu. Když žila, tak ji také podváděl s Gitou, zkusil to i na sestřičku Markétu, ale ta mu dala facku. Než zemřela Gita, spustil se také se sestřičkou Míšou. A když byl Čestmír sám, objevila se úžasná Magda Tárová," dodal Rychlý, který si dal práci a spočítal, s kolika ženami se v seriálu zapletl.

Petr Rychlý je u seriálu od jeho začátku a pro roli musel udělat hodně, i když se to zčásti týkalo jeho vlastní nespokojenosti - pustil se například do hubnutí. "Byl jsem sám se sebou nespokojený, poslední kapka byla, když se o mé váze zmínila asistentka režie Jitka Musilová, tím se to nastartovalo. Nebylo to úplně kvůli roli, dělal jsem to spíš sám kvůli sobě," řekl dále Rychlý moderátorovi Vedranu Kovačevičovi.



Petr Rychlý se seriálovými dětmi

Součástí Ordinace 2, která tento týden oslavila 100. díl, jsou také občasné "tréninky v terénu". Jeden takový absolvoval Rychlý před několika dny v porodnici U Apolináře, kde shodou okolností přišel na svět i jeho dnes už čtyřletý syn Petr.

"Měl jsem z toho lehké mrazení," přiznal, "ale podíval jsem se i do malinko jiných prostor, například na sál. Byl u toho i doktor Pařízek, který mi dal pár rad. Říkal, že ho hrozně rozčiluje, že Čestmír nemá zapnutý plášť. Taky říkal, že porodníci mají mít vyhrnuté rukávy, protože zkrátka nikdy neví, kdy to přijde," dodal se smíchem herec Petr Rychlý.

V pořadu Na skok se dál dozvíte, co bude se seriálovým Čestmírem Mázlem dál a jak dlouho by chtěl Petr Rychlý v seriálu zůstat.