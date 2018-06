NA SKOK: Martin Michal už podal kvůli nové knize další žalobu

"V Rytmu života vyšel splácaný bulvární článek, takže už je podaná žaloba," řekl v rozhovoru Martin Michal.

Podávání žalob na média prý ale neholduje. "V podstatě byly podány pouze tři nebo čtyři žaloby. Teď je poslední soud s jedním vydavatelstvím. Ty žalujeme za víc jak sto článků. Proto se možná zdá, že se soudíme furt, ale když ten soud trvá dva roky, tak to tak vypadá. Myslím si, že žalujeme jen ty nejhorší lži. Mým ani Heleniným koníčkem není nějaké souzení," dodal k podaným žalobám Michal.



Autoři knihy - Martin Michal a Petr Macek

Kniha obsahuje především Michalovy vzpomínky na různé kauzy, které se kolem něj a jeho manželky Heleny Vondráčkové udály. Helena mu do ní nemluvila. "Helenka si vydala svoji krásnou noblesní knížku "Vzpomínám a ničeho nelituju", v ní o těch kauzách mluví ze svého pohledu. A nemyslím si, že by bylo vhodný, aby se zabývala manažerskými záležitostmi, které jsou právě v téhle knížce rozebírány," řekl Michal s tím, že on své ženě rovněž nemluví do jejích věcí.



Na křtu knihy byla i Helena Vondráčková

"S Helenkou máme domluvený takový noty, podle kterých obchodně pracuji. Helenka nic neřeší, pokud není nějaká výjimečná situace. V podstatě se jí to netýká, protože ty noty mi říkají zcela jasně, co musím dodržovat. Já zase na druhou stranu neřeším její umělecký záležitosti. To jsou jen a jen její rozhodnutí," přiznal na závěr Michal.