Na skok: manažeři Aguilery se k Zeťové chovali jako 'prasata'

"Chovali se k nám jako prasata, přijela jsem s akustickou kapelou a oni je ani nenechali zapojit nástroje do elektriky," nadávala Zeťová na americké vedení prosincového koncertu, který se konal v Praze.

Zeťová zároveň dementovala zprávy o tom, že v únoru bourala. "Nevím, je to možný. To někde psali?" Podivila se nad otázkou.

Své si zpěvačka v rozhovoru řekla i k soutěžím Eurosong a StarDance, kterých se zúčastnila. "Mě za to lidi nemají rádi, že jsem upřímná, ale měli to vyhrát Gipsy.cz, těm jsem hodně fandila. Kabáti, to byla taková legrace," zhodnotila výsledek národní soutěže světového pořadu Eurovize.

Proč se jí špatně pracuje na jaře, jak jí nedomykavost hlasivek pomůže rozjet kariéru v Řecku a proč se nelíbila 'padesátiletým paním' jako tanečnice ve StarDance? Podívejte se na video!