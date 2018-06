Na skok: Lukáš Langmajer o bratrovi, ženách a pokousaném nose

"Je to náhoda, že jste s bratrem herci?" ptala se moderátorka hned v úvodu pořadu. "Myslím, že ne. My nic jinýho neumíme než jakžtakž fungovat se ženskýma, pít a hrát," říká Lukáš Langmajer, který je k vidění v novém českém filmu Bobule. "Tenhle snímek je hodně o mně - ne moc chytrý člověk, který umí balit holky a pak je okrást," popisuje svou roli.

Kvůli natáčení musel Lukáš dokonce navštívit vězení. Byl to pro něj silný zážitek. "Já jsem tam úplně zezelenal. Tohle místo samotné je plné emocí a bolestí a na člověka to docela sedá," vylíčil herec svoje dojmy.

V rozhovoru pro iDNES.tv se Lukáš Lagmajer dále pochlubil jizvou v nose, za kterou vděčí svému psovi. "Během natáčení jsem si takhle jednou na chvíli odskočil domů a už to bylo. Sešít jsem si to nenechal, používal jsem různé olejíčky a pak mi to vypálili leaserem."