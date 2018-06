NA SKOK: Lucce jsem o přítelkyni řekl předem, říká exmanžel Bílé Noid

11:27 , aktualizováno 11:27

Václav Noid Bárta ctí Lucii Bílou i po jejich rozvodu, od kterého brzy uplyne rok. To je také důvod, proč ji jako první informoval o tom, že má novou partnerku. "Bylo lepší to Lucce oznámit osobně, než aby se to dozvěděla od novinářů na nějaké významné akci, kde by ji to mohlo vyvést z míry," říká v pravidelném čtvrtečním pořadu iDNES.tv NA SKOK.