Na skok: Lejla Abbasová bude Kentaurkou v Letopisech Narnie

"Díky tomu jsem měla i vlastní karavan a odváželi mě z placu na hotel a zpět," prozrazuje exotická kráska. "Mně bylo řečeno, že pokud mám v hollywoodském snímku alespoň větu, stávám se automaticky členem herecké asociace a mám právo na agenta." Zda-li je to skutečně pravda, Lejla neví.

Měsíc a půl natáčení si ale rozhodně užila. Ve filmu ztvárnila roli Kentaurky a jen její líčení trvalo tři a půl hodiny. "Chytla jsem z toho vyrážku, která se mi totálně rozjela po rukou a měla jsem i zánět v oku." Lejle nakonec pomohli lékaři z Nových Butovic, kam ji rovnou z natáčení v kostýmu a v brnění odvezli.



I když Lejlu herectví baví a dokonce se hlásila i na DAMU, nemyslí si, že díky roli v Letospisech Narnie bude v Česku více obsazovaná. Nejen díky snědé pleti jsou její možnosti značně omezené.

"Když si pustím nyní český film, tak tam je dvacet herců, kteří se pořád točí dokola, nepoznám, zda to jsou Pelíšky a nebo něco jiného, protože to je pořád o těch stejných tváří. A mně to docela vadí," říká Lejla, které nejvíce vadí, že díky tomu herci sklouzávají do stále stejných charakterových výrazů.

Jak se Lejla dostala k roli v Letopisech Narnie a jaký je rozdíl mezi českým a amerických natáčením? Proč začala hrát v Klicperově divadle a proč si myslí, že obyvatelům Keni nejvíce pomůže stavění škol? Podívejte se na video.