Na skok: Landa se bojí, že zkrachuje

Kontroverzní zpěvák, vyznavač thajského boxu a rychlé jízdy na natáčení dorazil jak jinak než z tělocvičny, kde měl zrovna "činky".

"Krásný to bylo," shrnul s typicky tvrdou mimikou (prý úsměv) svou hereckou zkušenost z filmu Kvaska, který režírovala jeho žena Mirjam.

"Ten, komu se film nelíbí, nemluví naší řečí," vzkázal vzápětí kritikům, kteří tento snímek odhalující muzikálové zákulisí velmi podobné tomu českému, nijak nepochválili.

Ironický podtext Kvasky prý ale velmi dobře pochopil například skladatel a exporotce Superstar Ondřej Soukup. "A ten by mi to s radostí nandal, kdyby se mu to nelíbilo," přiznal Landa.

Jaké téma bude mít jeho další muzikál, proč už měl dávno "zalézt do boudy" a jak je to s jeho vstupem do politiky? Podívejte se na video!