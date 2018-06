NA SKOK: Jděte do toho, říká o umělém oplodnění herečka Maurerová

Než herečka otěhotněla, musela s partnerem podstoupit řadu vyšetření. Detailně je sice nechtěla popsat, ale všem, kteří o asistované reprodukci uvažují, vzkazuje, že nejde o nic bolestivého. - čtěte Maurerová z Ulice porodila dvojčata Pepu a Magdu

"Normálně jsem bolestivá, ale tohle opravdu nic není. Nebojte se. Spíš z toho mají strach chlapi. Nevědí, co to je. Sama mám doma chlapa s velkým ch, ješitného, a když to přežil on, zvládne to každý," uvedla dál v rozhovoru s moderátorem Vedranem Kovačevičem.



Michaela Maurerová s dvojčaty

Maurerová přiznala, že k umělému oplodnění přistoupila především proto, že se pět let nedařilo počít miminko přirozenou cestou. A také chtěla dát vztahu nový rozměr.

"Měla jsem nejdřív takový morální problém, jestli to vůbec podstoupit. Bylo to takové divné a proti přírodě, ale pak jsem si řekla, že kdyby to takhle příroda nechtěla, tak to nedopustí. A přeci jenom jsme se o to miminko snažili pár let, takže to logicky nechává šrámy na duši," svěřila se známá herečka a moderátorka.

