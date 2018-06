Na skok: Hadašová se o lechtivých snímcích radí s rodiči

Lucie Hadašová předpokládá, že jí titul královny krásy otevře dveře do společnosti zajímavých lidí.



"Stanu se známější," prohlásila Česká Miss 2007, která se modelingu věnuje od svých třinácti let a profesi manekýny přímo miluje. "Mám ráda tu atmosféru, ten adrenalin, je to jako sport," vypráví nadšeně studentka aplikovaného práva.



Studium bude muset jako úřadující Česká Miss přerušit. "Bohužel to skloubit nepůjde. Ale když školy nechám, určitě se k ní vrátím. Bez vzdělání to v dnešní době nejde," prozrazuje své plány Hadašová, která možná o svou blond hřívu brzy přijde. "Budou mi vlasy ztmavovat, aby byly přirozenější."

Stane se Hadašová brunetou? Musí držet kvůli své postavě drastické diety, nebo se hlídat nemusí? Za co utratí vydělané peníze? Podívejte se na video.