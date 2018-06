NA SKOK: Dnešní modelky jsou jen kačenky hledající boháče, říká Krainová

Podle Krainové jsou pryč doby, kdy začínající modelky měly za cíl prorazit v cizině, byť by se musely uskromnit a tvrdě dřít. "My holky, které jsme začínaly ještě za minulého režimu, jsme chtěly poznat svět a stačilo nám malé kapesné od agentury. Dnešní modelky tohle nezajímá. Není tam ta dravost, pro titulní stranu jsou schopné udělat cokoliv, jít do naha a myslí si, že to je to nejlepší," pokračovala ve své kritice.

"Nepovažuju za úspěch ukazovat vnady na diskotéce třetí třídy," dodala v rozhovoru s moderátorem Vedranem Kovačevičem.



Honoráře jsou v modelingovém průmyslu nižší, uvedla Simona Krainová v pořadu Na skok

Simona Krainová rovněž připustila, že finanční krize zasáhla i modelingový průmysl. "Honoráře jsou nižší minimálně o dvacet procent. Dřív jsme jezdili do zahraničí fotit na deset dní, bralo se i víc modelek a dneska se stejný počet modelů musí nafotit za tři dny. Už je to všechno takové "šup šup" za co nejmíň peněz. A návrháři už tolik neinvestují do reklamy," vylíčila postřehy z celého světa a připustila, že vliv krize dopadl i na ni. "Dostávám míň zaplaceno a musím na to přistoupit."

Odloučení nesmí být dlouhé

V pořadu Na skok se dostalo i na malou bilanci. Simona Krainová žije již dva roky s hokejistou Jiřím Hudlerem, a tak prozradila, kam se jejich soužití za tu dobu posunulo. "Je to krásné," rozplývala se a záhy připustila, že nemá radost z neustálého cestování, kvůli kterému se nevídají tolik, kolik by chtěli.



Simona Krainová a Jiří Hudler

"Vždycky jsem byla workolholik, mám ráda společnost a je složité být jenom v Detroitu, protože tam tu práci nemám. S Jirkou jsme se domluvili, že chvíli budu tady, chvíli tam a čas ukáže. Mrzí mě, že jsme odloučeni, ale nesmí se to přehánět s intervalem, kdy ti lidé nejsou spolu," dodala Simona Krainová.