NA SKOK: Dejte tomu tři roky, říká o rozchodech spisovatelka Nesvadbová

S odstupem několika let ví, že právě čas je to, co je zase vrátilo na přátelskou kolej, kdy si opět dokážou říct ahoj. A pak je tu jejich šestiletá dcera Bibiana. "Cesta k tomu, abychom byli v pohodě, je dlouhá. Někdy to samozřejmě skřípe, ale ta holčička si zaslouží, aby to fungovalo. Naše vztahy jsou přátelské," přiznala Nesvadbová.

Coby polykačka příběhů, jak se sama nazývá, vydala novou knihu Brusinky, která je opět o ženách a pro ženy. I když by se mohlo zdát, že ženských problémů a příběhů už musí mít za svou kariéru přes hlavu, opak je pravdou. "Soužití se ženami mám ráda, ráda s nimi žiju, fotím, spolupracuji... Ráda jim kradu jejich příběhy," svěřila se spisovatelka, která o brusinkách jako takových mluví jako o zvláštním, podivném a trochu hnusném ovoci.

Čím víc je Nesvadbová otevřená vůči ženskému světu, o to víc si hlídá své soukromí. O partnerovi, s nímž žije již několik měsíců, mluví po zkušenostech, kdy ji bulvár roznesl na kopytech, minimálně a většinou opatrně. "S kým spím, je ryze moje věc, moje soukromí," vysvětluje.

Že se ale nebrání druhému dítěti, dokáže říct nahlas. "Tohle téma je ve hvězdách, dřív vydám další knížku pro mou dceru. Ale když to přijde, bylo by to fajn, i když mám pocit, že bych byla stará máma," říká ve svých čtyřiatřiceti letech. "Takové koule jako Barča Basiková nemám," dodává.