Na skok: Český James Blunt pracuje v knihkupectví

"Nic proti Jamesi Bluntovi, ale já mířím někam jinam," prohlašuje NiceLand, který se při zpěvu doprovází na kytaru a dle moderátorky má velmi slušnou angličtinu.

"Již šest let dělám v anglickém knihkupectví, kde mluvím anglicky dnes a denně a majitelé jsou Američani. Také jsem měl nějaké americké přítelkyně, a to se člověk naučí hodně," dodává NiceLand, který dle svých slov zpívá o slečnách, ale o lásce to není a nebude.

Proč by si rád přivydělal muzikou do reklamy a jaká kniha ho inspirovala k napsání songu? Kdy se mohou fanoušci těšit na novou desku a klip?