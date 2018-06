Na skok: Bouček nechce mít z VyVolených nevěstinec

Libor Bouček je přesvědčený, že třetí VyVolení budou vabank."U těchto show bývá třetí série vždy úspěšnější než ta druhá. Já si myslím, že ten potenciál tam je." Casting totiž vypadá dle Boučka velmi slibně. "Byl jsem překvapený a počáteční skepse mě opustila."

Možná i díky účasti českého pornoherce Roberta Rosenberga. "Robert šel na konkurz na mé doporučení, ale myslím si, že je nereálné, aby se tam dostal. To by se pak zvrhlo, ale zase by bylo co vysílat v noční show. Já si myslím, že Robert se tam nedostane, že přece jen z té vily nebudeme dělat nevěstinec."

Jakou výhodu mu přinesl rozvod a za jakým účelem vyráží na Slovensko? Proč se již v současných rádiích nerodí hvězdy a co očekává od Kačenky Langerové? Podívejte se na video.