NA SKOK: Borhyová na TýTý prý byla nudná a žvanivá

Kdo se oblékl nejlépe? Módní policie z TýTý Kdo se oblékl nejlépe? Módní agentka se zaměřila i na několik známých osobností, které na předávání dorazily. "Pokud jde o moderátory, tam předpokládám, že jim s oblečením někdo radil a že to nebylo jen na nich. Tam si myslím, že to bylo v pořádku. Lucka Borhyová, která po porodu má nějaké to kilo navíc, zvolila šaty dobře. A Dalibor Gondík je elegán, tam to bylo super," míní Lecká. Kladné body udělila i herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Nádhera, perfektně jí to sedlo. Vynikla silueta postavy. Šaty byly jednoduché, ale šmrnc jim dodala decentní černá ozdoba. Tereza navíc zvolila krásné náušnice, náramek na ruce a všechno perfektně zkombinovala, včetně make-upu a vlasů." Méně pozitivní hodnocení si naopak vysloužila zpěvačka roku Iveta Bartošová. "Měla jsem trochu problém s vrchní částí šatů. Byť měly velice zajímavý výstřih, oplácávalo jí to prsa. Působila, jako když se chce narvat do něčeho, co jí není. Měla navíc schovat ruce, má je trochu silnější," hodnotní módní agentka. Výběrem šatů příliš nepřesvědčila ani představitelka Ošklivky Katky Kateřina Janečková. "Celkově se mi to taky nelíbilo. Je to hezká holka, má pěknou postavu, ale je škoda, že se takhle sympatická dívka zabalí do černé. Ta vrchní část navíc působila, jako když si ustřihnu tílko, bez nápadu, šedá myška. Proč černá? Jsem mladá, je jaro. Chce to barvu," dodala Iva Lecká.