Na sex je nejlepší čaj, tvrdí Uzel

17:00 , aktualizováno 17:00

Musí to ovšem být speciální čaj, který předčí i viagru. "Nemůže se totiž předávkovat," tvrdí o přípravku Vakorai jeden z autorů receptury MUDr. Radim Uzel. Zní to cizokrajně, ale jde o tuzemský nápoj z českých bylin, řečený "čaj dobré sexuální pohody"."Buďte si jisti, že to účinkuje. Tisíce děkovných dopisů nám chodí! Dnes už vlastně receptura a starost o vše kolem čaje zůstala na mně, protože paní bylinářka bohužel umřela," podotýká Uzel.