Na seriálového Skálu dámy i hrozí

"Mám za sebou více než stopadesát divadelních rolí, třeba Krále Leara, Jana Husa, Dona Juana, řadu filmových postav jsem ztvárnil, ale až podnikatel Hynek Skála mě proslavil," říká Miloslav Mejzlík.

Přitom donedávna byl také uměleckým šéfem činohry brněnského Národního divadla. "Tento úspěch přišel v pravý čas. Myslím si, že je lepší být populární ve vyšším věku než zazářit ve dvaceti a pak být zapomenut."

Ohlasy má příznivé, i když přiznává, že potom, co se v seriálu oženil s mnohem mladší Andreou, občas nějaká dáma na něj na ulici zahrozí. "Zrovna nedávno, když jsme jeli s týmem Rodinných pout na autogramiádu do Ostravy, tak ke mně přišla jedna paní a pustila se do mě, jak jsem se jen mohl oženit s ambiciózní Andreou a nechal hodnou Haničku, když jsem ji uvedl do jiného stavu. A co že vůbec bude s Haničkou. Jenže to já nemohu předem prozradit."

Miloslav Mejzlík léto neprožije jenom natáčením Rodinných pout. Čeká ho prezidentování divadelního festivalu v Luhačovicích, na Pražském Hradě hraje v Hamletovi otce Hamleta a prvního herce a zároveň se začne připravovat na významnou roli Platonova v Divadle Na zábradlí.

"Na Platonova se zvlášťˇtěším. Ovšem léto si chci také užít. Pořídil jsem si chalupu u Znojma, abych měl blízko vinice a také Vídeň. Chalupu rekonstruuji, práce na ní a na zahradě mě baví, a počítám s tím, že si tam budu pěkně žít na stará kolena. A pokud by seriál Rodinná pouta pokračoval i v dalších letech, rád na jejich natáčení budu do Prahy dojíždět."