Na Šebrleho čekala už dcerka doma

Ten se vrátil do Prahy po pátém vítězství prestižního sedmiboje v Tallinu.

Čtyři dny bez jeho přítomnosti jí utekly. „Do nemocnice u Apolináře za námi každý den jezdila naše dobrá známá, paní Šimůnková. Je jako naše babička, hodně mi pomáhala již při hlídání Štěpána a pomáhá s ním stále,“ říká šťastná maminka.

Ona i její dcerka se prý cítí dobře a jsou v pořádku. „Kačenka je velmi hodné miminko, má se k světu a má velikou chuť k jídlu.“

Do poslední chvíle do porodu nikdo z nejbližšího okolí manželů Šebrlových, včetně jejich rodičů a Romanovy sestry Jany, nevěděl, co se narodí. Romanova maminka Jana se dokonce vsadila se svojí dcerou o litr slivovice, že to bude kluk! „Sázku jsem prohrála, ale vůbec mi to nevadí. Z vnučky mám obrovskou radost,“ říká.