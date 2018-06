Na rockové balady nakonec nestačil Aleš Burket

Jako obvykle nám Nova s krátkým komentářem nabídla rekapitulaci toho, co se odehrálo v neděli. A protože se z devítky měla stát osmička finalistů, hned po rekapitulaci přišla "perlička" v podobě Filipa Jankoviče. Ten se loni dostal právě do osmičky nejlepších.

Naštěstí Leoš Mareš nevyzval porotu, aby Jankovičovo vystoupení zhodnotila, jako tomu bylo třeba u Sámera Issy nebo Ali Amiriho. I když by bylo zajímavé, co by na směsici rytmů bez ladu a skladu, navíc se šeptavým rádoby zpěvem, řekl pan profesor. Možná by mu doporučil, ať se radši drží jen toho tancování…

Obrovský ohlas měla stará dobrá Hvězdná pěchota. I jejich skupinka se pomalu ale jistě úží. Tentokrát vypadla Klára Doucková se svou verzí Because Of You od americké SuperStar Kelly Clarkson.. No, a bylo to skoro stejně zazpívané jako originál, podotkl Leoš Mareš.

Po Hvězdné pěchotě ale pomalu přestává legrace a začíná vyřazování. A koho si tipla porota, že vypadne?

"Včera večer to byl z hudebního hlediska ten nejlepší večer. O to víc to bude bolet a já se obávám, že diváci dneska pošlou domů zpěváka jménem Martin Ševčík," prohlásil Ondřej Hejma. A Ilona Csáková s ním souhlasila, a to proto, že v ní Martin prý nezanechal žádný dojem.

Naopak Eduard Klezla řekl: "Já za sebe nevím, koho diváci odešlou z této soutěže, ale za sebe bych odeslal Aleše Burketa."

Leoš Mareš tentokrát devítku rozdělil na tři trojice, ze které postupně posílal postupující zpět na sedačku. Jako první si vzal na paškál trojici Martin, David, Zbyněk. Po už trošku nudném opakování hodnocení poroty poslal na sedačku Davida a Zbyňka, zatímco Martin si ještě chvilku musel postát.

Pak rychle "vyřídil" Romana, Aleše a Soňu. Na pódiu zůstal stát Aleš. Nakonec poslal celou trojici Leona, Bára, Tereza rovnou na sedačku. Zůstali tím pádem dva kluci – Martin a Aleš.

Oznámení postupujícího si Mareš opravdu vychutnával. Napínal to jak se dalo. Nakonec ale Martinovi sdělil, že je to právě on, kdo se dočká dalšího kola, ve kterém soutěžícím vybere písničky porota.

Aleš Burket to možná čekal, možná si myslel, že ho jeho –náctileté fanynky ještě podpoří, kdo ví.. I tak si ale myslím, že na další postup už opravdu neměl. Naposled si v soutěži zazpíval a rozloučil se freestylem, se kterým do soutěže také vstupoval. Možná udělá větší kariéru právě ve freestylu, než ve zpěvu.

