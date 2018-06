Na renesanční dům patří sgrafita, na beton zase grafiti

Mnoho lidí hází všechny autory grafiti šmahem do jednoho pytle: jsou to pro ně prostě primitivové, vandalové, šupáci. Policajty na ně a za mříže s nimi. Jak se ti tyhle řeči poslouchají?

Dost špatně. Ta slepá zášť přece nikam nevede, zvlášť když vzniká z nevědomosti a předsudků. Jasně, je naprosto v pořádku, když ten, kdo zničí starou barokní fasádu, ji musí zaplatit, protože takovým činem dokázal, že smysl grafiti vůbec nepochopil. Je to umění, který patří k moderní době, teda i k současný architektuře, k betonovým zdem a metru. Je to boj proti šedi města. Když ve Spojených státech přijede do města renomovaný writer, může se radnice přetrhnout, aby mu vybrala dobrou zeď, a ještě mu zaplatí barvy. V evropských městech, jako je Berlín nebo Mnichov, vznikají celé Hall Of Fames. Ty ale vznikají legálně - člověk si přinese skeče a v klidu se pustí do díla. U nás se legály nedělají. Pak se taky člověk snaží hodit to co nejrychleji na zeď a aby to bylo kloudné, musí být o to lepší.

Pozná se snadno vandal od dobrého autora?

Vlastně úplně jednoduše: leckdy podle místa, které si vybere. Takový vandal vezme nějaký lak na auto, jde podél domu a táhne za sebou čáru. Je mu jedno, jestli na kostel, nebo dálniční nadjezd. Asi dva tisíce lidí, kteří jenom tegují, mají potřebu se nějak zviditelnit, pohladit si mindráky. To nemá s opravdovým grafiti nic společného. Kdo má rozum, nehodí to někam na Malou Stranu. Sebelepší kus na starém památném domě ztratí jakoukoliv cenu. Navíc se snadno stane, že když ho chytí, platí novou fasádu.

Jenže policie chytá všechny sprejery, ať už mají v práci rokokový zámeček, nebo betonový most...

To je fakt, nejde zrovna o levnou zábavu. Kdo nemá rychlé nohy, musí mít v kapse aspoň na pokutu. A pokud možno žádnou plechovku s barvou, protože ty se automaticky zabavují. Jedna barva přijde na stovku, takže nepovedená výprava může stát i k tisícovce.

Mě baví spíš nákresy, na které stačí mít pořád po ruce sešit a tužku. Než něco hodím na zeď, musím si být jistý, že je to hodně dobře vypracované. Špatných grafiti je Praha plná. Včetně metra. To mě pak děsně vadí, že ten člověk zničil něco lepšího, co někdo před ním udělal.

Může člověk svou věcí překrýt piece někoho jiného?

To je skoro vždycky trochu nefér a k naštvání. Ale toyů je tolik, že zabírají i dobrá místa a pak je v pořádku, že jim jejich mizerný dílo někdo lepší přejede.

Jezdíš za grafiti i do ciziny?

Jasně. Byl jsem na jamu v Anglii zrovna když začínala aféra s Clintonem. Grafiti je i hodně politická záležitost, dělá si legraci z toho, co může být v pozadí nějaké události. Proto se tam na zdi taky objevil Bill, jen tak s polorozepnutýma kalhotama, ze kterých vylítala raketa oblečená do prezervativu. Tím narážel autor na myšlenku, že celý ten útok na Irák zahájil Clinton jen proto, aby odvedl pozornost od průšvihu s Monikou.

Jaká místa tě lákají?

Místo, které si člověk vybere, je hodně důležité. Mělo by být nejen dobře vidět, ale taky pořádně zahýbat adrenalinem. Vtipný je třeba komín. Ale děti ať si dají pozor na očička a vlásky, protože to nahoře fouká. Stačí si vyčapnout dobrou křižovatku a člověk si užije i tak. Jó, zalézt někam za stánky a pokreslit tam popelnice přece zvládne každej řízek.

kde se vzalo...

Grafiti

Čmárat po zdi dokáže kdekdo a nejde o žádný nový vynález. Už v Pompejích odkryli archeologové na hlavní třídě cedule "Tady žádné nápisy!" Všechny ostatní plochy byly plné předvolebních hesel. Dnešní umění ulice už dávno překonalo volby antické i pozdější Losny proti Mažňákům a ježky v kleci. Nové jsou především technické možnosti, které odolávají dešti, větru i čisticím prostředkům. Kolébkou nového grafiti je patrně Francie, ale teprve Amerika z něj udělala stejný hit jako z hamburgeru, který se rozšířil zpět do západní Evropy i Japonska. Čeští sprejeři si mezi sebou váží především toho, kdo svoje piecy nebo aspoň tagy rozseje na co nejnápadnější a nejnedostupnější místa, zcela zvláštní úcty se pak dostává writerům a celým crews, které se specializují na wholecars a wholetrains v metru či vlaku. Přeloženo do češtiny: Jednotliví tvůrci se srocují do skupin, které malují společně, a celá velká díla neboli pieces označují podpisy neboli tagy. Nejčastěji na betonových zdech, ovšem celý a v jednom duchu zmalovaný vagon metra nebo třeba celý vlak je pro ně lahůdkou. Tak a teď už budete rozumět i Kasrovi. Jo, a řízek je v jeho slangu něco jako hloupý Honza.