Na rautu Českých lvů ´Nuda´ nebyla

ČTĚTE TAKÉ:

NUDA V BRNĚ

JE VÍTĚZEM ČESKÝCH LVŮ

Snad největší nervy měl při vyhlašování cen Český lev dirigent Varhan Orchestrovič Bauer. I když si s Martinem Zbrožkem všechno poctivě odzkoušel, měl strach, že ho herec překvapí nečekanými improvizacemi.

"Bojím se, že neřekne narážky, na které jsme společně s orchestrem připraveni," hrozil se před zahájením přímého přenosu. Nakonec kolegu jenom chválil.

Martin Zbrožek však ani po skončení ceremoniálu nevyšel z role. Vedl se za ruku s přítelkyní Martou Issovou (sestřenici Kláry Issové) a stejně monotónním hlasem jako na pódiu odpovídal: "Mrzí mě jenom rána, kterou jsem zasadil svému příteli Šamilovi. Netušil jsem, že ho tak zasáhne."

Skok večera

Skokanem večera se stal v pravém i přeneseném slova smyslu režisér Vladimír Morávek se svou Nudou v Brně. Trumfnul horkého favorita - Želary, a když si šel pro lva, měl takovou radost, že z pódia skočil a letěl, dokud se nezastavil o neznámou dámu.



Spoluautor scénáře Nuda v Brně a zároveň jeho hlavní představitel, Jan Budař (Český lev za hlavní roli), který měl s sebou celý rodinný klan, byl naladěný podobně. "Teď se vzneseme a poletíme…" Kam? O tom rozhodl producent filmu Čestmír Kopecký. "Říkal, že vezme taxíky a pojedeme někam do hospody pít whisky," těšil se Morávek.

Jako ve snách plula hlavním sálem Lucerny Iva Janžurová s dcerou Theodorou. Tvrdila, že film, který ji teď bere nejvíc, se jí odvíjí denně před očima. "Sleduji svoje vnoučata, a to je ten nejhezčí biják." Zároveň přiznala, že by byla ráda, kdyby si na ni režisérka Alice Nellisová zase vzpomněla s nějakou pěknou rolí. "Říkám si, do třetice všeho dobrého," zhodnotila své dosavadní účinkování ve filmech Ene Bene a Výlet.



Klára Issová se v doprovodu přítele Martina zúčastnila dražby předmětů pro nadaci Slunečnice modelky Heleny Houdové. Věnovala na charitu šaty ze Sýrie, které byly vydraženy za 20 000 Kč. Lucie Vondráčková se bavila s režisérem Ivanem Fílou (Král zlodějů) a úplně ji rozhodilo, když se pár lidem podařilo odhalit na jejích spodních zubech rovnátka. "Pan doktor říkal, že to nebude vidět…,"divila se.

Trojan šel domů s Oscarem

I když Ondřej Trojan proměnil jen dvě z jedenácti nominací, svůj "propad" ustál. Zůstal na večírku i se svou ženou Barbarou, která hraje v divadle Sklep, až do čtyř hodin do rána, a domů šel s Oscarem. Napodobeninu americké ceny mu věnoval čerstvě oceněný zvukař Jiří Klenka.

Zatímco tvůrci Želar opanovali prostory restaurace Bílý koníček, v přilehlém VIP salonku seděli u jednoho stolu top modelka Eva Herzigová se svou objevitelkou Miladou Karasovou z agentury Czechoslovak Models, Marcela Černá s Bolkem Polívkou a manželé Ivan a Dagmar Havlovi.

Bolek bral prohru v herecké kategorii sportovně. "Já bych už měl doma třetího lva, tak mám dva a jednoho má Budař." Konkurenční film Nuda v Brně se mu prý moc líbil, zatímco Želary ještě nestihl dokoukat do konce: "Co se nám narodil Jeníček, nemám na nic čas," řekl.

Po půlnoci se začalo žít

To nejzajímavější z celého večera se však odehrávalo po půlnoci v Lucerna Music baru. O zábavu se tam postarala herečka Sandra Pogodová, která si zahrála na dýdžejku. A sekundovali jí nejen herci. Na parketě i na pódiu to roztáčel zpěvák Matěj Ruppert z Monkey Business.

Předváděl své nejlepší koncertní kousky včetně roznožek a do kola bral všechny dámy ve své blízkosti. Je totiž momentálně bez partnerky (naposledy chodil s moderátorkou Evou Aichmajerovou z hudebního kanálu Óčko). Odvážné taneční kreace tu předváděl i Jiří Langmajer, kterému bylo takové vedro, že si sundal košili.

Odešel Langmajer s milenkou?

Langmajer patří k těm, kteří si úzkostlivě chrání soukromí (má dvě děti), proto šokoval svým chováním. Opilý herec se vodil za ruku s režisérkou Krásných ztrát Terezou Kopáčovou, za jejíhož oficiálního partnera je považován režisér Jiří Věrčák. Chovali se k sobě velmi důvěrně, nešetřili polibky a nakonec společně večírek i opouštěli.

Lev přeje lásce

Český lev zkrátka přeje lásce. Loni se tu poprvé společně ukázali fotografka Ida Saudková a hudební skladatel Vladimír Franc, který letos předával jednu z cen, a přímo na večírku se seznámili herečka Markéta Hrubešová s fotografem Davidem Krausem. Oba páry měly tedy o důvod víc být v Lucerně i letos.