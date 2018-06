Na rande si voják prostřelil nohu

Barnes se rozhodl názorně předvést, jak snadné je přijít k takovému zranění nešťastnou náhodou. Vytáhl pistoli ráže 9 mm a ukázal Susan, jak může střela zůstat v nábojové komoře, i když je zásobník vytažen.

Pak se snažil střelu z komory vytáhnout, a když se mu to nedařilo, chtěl zbraň zajistit. Vyšla ale rána a projektil mu prostřelil levou nohu. Spouště jsem se vůbec nedotkl, tvrdí

nešťastný střelec a svádí vše na selhání mechanismu. Bylo to hrozné, příšerné, prohlásila Susan, nicméně její náklonností k Barnesovi to neotřáslo: Doufám, že se setkáme znovu, dodala.