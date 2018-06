Na rande si odskočil přes půl Ameriky

Na tom by ještě samo o sobě nebylo nic tak závratného, kdyby ale kvůli několikaminutové schůzce neletěl přes půlku Severní Ameriky. ¨

Z natáčení v Kanadě jen na čtvrt hodiny odlétl do Los Angeles, aby tam na letišti políbil svou přítelkyni a zase odtáhl spět na sever.

"Natáčel jsem v Kanadě film a začal zrovna nový vztah, i když to bylo přes celé Spojené státy. Měl jsem volno, ve kterém bych ji mohl vidět půl hodiny. Tak jsem hodinu a půl letěl do Los Angeles. Ale když jsem tam přistál, nebyla tam. Posléze se ukázala asi s patnáctiminutových zpožděním. Tak jsem s ní byl čtvrt hodiny a zase jsem odletěl do Kanady," přiznal "přelétavý" Ashton.

Až s dvaačtyřicetiletou Demi Mooreovou však o patnáct let mladší herec dokázal navázat uspokojivý vztah. Jak sám přiznává, teprve bývalá manželka Bruce Willise ho naučila správně řešit partnerské konflikty. Asthon se prý nejprve zamyslí nad sebou, než začne něco vyčítat své milé Demi.

"Když váš partner nechá svůj kartáček ležet na umyvadle, je to on, na koho byste se měli zlobit, nebo jste to vy, že jste tak posedlí pořádkem? Většinou viníte jeho, ale měli byste si uvědomit, že vina je vaše," řekl Kutcher britskému magazínu OK.