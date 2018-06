Na rande s internetem

Mít kamaráda na Floridě, v Rejkjavíku nebo Dillí je vlastně docela jednoduché. Stačí se zaregistrovat pod nějakým jménem nebo přezdívkou a vyrazit po drátech internetu do světa. Docela anonymně, většinou bez hlasu i bez tváře. Na obrazovce budete mít podobu hranaté krabice. Můžete si ale také místo ní vymodelovat libovolnou podobu. Buď za sebe necháte mluvit pravopis, nebo hlas (to když si připojíte mikrofon), existují už i malé připojovací videokamery. Tu svobodu, udělat ze sebe někoho "trochu jiného", kdo se blíží vašemu ideálu, ale mají všichni. Proto nečekejte, že kdo se přihlásí jako Sexy Dancer, bude celý Dan Bárta, anebo že Shy Di je upejpavá blondýnka obdařená něžným srdcem.

S kým si povídat, vybírá člověk vlastně už podle tématu, které ho zajímá. Pokud zvolíte "romantická témata" a mezi nimi ještě room "polib mě", nedivte se, že právě tady obchází nějaký úchyl. I když si říká třeba "Wild Black Jack", může bydlet třeba ve vedlejší ulici, nikde nepoznáte, kolik mu je, koneckonců, ani jestli je to kluk, nebo holka.

Anonymita představuje jeden z trumfů internetových diskusních skupin. Využívat ji je nejen příjemné, ale v zájmu vlastní bezpečnosti dokonce i nutné. Hippies měli kdysi heslo Nevěř nikomu nad dvacet, ale to ještě neznali elektronickou poštu. Vy radši nevěřte napoprvé vůbec nikomu. Nemusí mít každý úmysly průzračné jak horský potok. Může jít třeba o troubu, který si právě fouká nějakou bolístku tak, že do celého světa posílá různé obscénnosti čili česky sprosťárny. Nikdy proto neudávejte žádné osobní informace ani o svých rodičích nebo přátelích. A když máte "soukromý" room a nechcete být rušeni, používejte raději zámeček, který znemožní vetřelcům obtěžovat.

Láska přes internet? Raději s rozvahou!

- nikdy neudávejte hned celé jméno, adresu nebo telefonní číslo

- nebavte se ani z recese s nikým, kdo se chová nevhodně nebo podezřele, dodáte mu odvahu

- pokud se rozhodnete se s někým osobně setkat, projednejte to s rodiči

- schůzku si smluvte na veřejném místě nebo s sebou raději vezměte ještě kamaráda

anketa

Proč chodíte na rande s internetem?

Normálně se hrozně stydím, tady mám pocit, že aspoň na chvíli můžu být sebevědomější, jiná, lepší. (Barbie, 13 let)

Zajímají mě holky. Z celého světa, čím exotičtější, tím líp. Taky už jsem dostal pár dobrých tipů, kam v létě vyrazit na cesty. (Mosquito, 19 let)

Poprvé jsem internet zkusil, když jsem se otravoval sám doma, protože jsem se rozcházel s holkou. Našel jsem si room O lásce a zeptal se na radu. Dostal jsem jich hned několik a dost dobrých. Pomohlo mi to zase na nohy. (Danny, 16 let)

Učím se anglicky, a protože bydlím na vesnici, nemám moc praxe. Ze začátku jsem si radši jenom psala, ale když jsem se v angličtině trochu zlepšila, začala jsem používat mikrofon. Mám teď jednu australskou kamarádku, Barbaru, už si takhle povídáme dva měsíce. (Klára, 14 let)

Je to legrace. Jednou jsem se s kamarádem dohodl, že se sejdeme v roomu Hospoda, který sám otevřu. Povedlo se, ale za celé dvě hodiny se k nám nikdo nepřidal. Buď teď frčí jiná témata, nebo jsme měli strašnou smůlu. Příště zkusíme radši něco jako Postel plná růží. (Big Boy 666, 17 let)