Na přehlídky bych se vrátila jen z recese, říká maminka Jitka Kocurová

Jitku Kocurovou si mnozí pamatují jako hloupou blondýnku z prvního filmu Jiřího Vejdělka Účastníci zájezdu. Dosud ji prý lidé zastavují a skládají poklony za tento film. Hrát naivky Kocurovou baví.

"S velkou radostí bych znovu kývla na takovou roli. Je to ohromná legrace a já si to skutečně užívala. S naivní a hloupou blondýnkou jsem začínala už kdysi dávno v pořadu Telebazar se Zdeňkem Izerem. To byla úžasná doba, plná humoru a neustálého popadání se za břicho," zavzpomínala Kocurová.

Jitka Kocurová ve filmu Účastníci zájezdu

Náročné a dlouhé natáčení by pro ni ale zatím nebylo. Prioritou je její roční syn Tomáš. "Teď se věnuji převážně svému malému raráškovi. Je báječný a chci si ho užívat naplno. Moderování je vždy jednodenní záležitost, takže mě vůbec nezatěžuje, naopak si práci vychutnávám," řekla bývalá modelka.

Ačkoli se jí už podařilo dávno shodit veškerá kila, která nabrala v těhotenství, modelingu se už věnovat nehodlá. "Jsem na "svých” (kilech) už dávno. Stačí když se maminky dost často nevyspí a občas si zacvičí, pak jdou kila dolů sama. Na přehlídková mola bych se ale vrátila asi jen z recese," prohlásila Kocurová, která se věnuje i nadačnímu fondu Srdce na dlani, který pomáhá dětem z dětských domovů.

Jitka Kocurová shodila poporodní kila cvičením Jitka Kocurová jako modelka

"Jako každý rok připravujeme netradiční vánoční koncert, já tomu spíš říkám besídka, protože tam vystupují právě děti z dětských domovů. Ukazují, co všechno se během roku naučily, a soutěží mezi sebou o co největší potlesk publika.