Na pražský Ples v opeře dorazí Trumpová, Maxová i Šeredová

Tančit by tu mimo jiné měly samé vzácné a krásné ženy, například Ivana Trumpová nebo Tereza Maxová, které patří ke členům čestného výboru, či modelky Alena Šeredová nebo Pavlína Němcová.



Ivana Trumpová

Organizátoři zatím tají přesný program a jména účinkujících. Na tiskové konferenci uspořádané na Žofíně prozradili jen jedno konkrétní jméno. Zazpívá tu sólistka Anda Louise Bogza, hrát k poslechu a především k tanci bude Orchestr Plesu v opeře a Big Band Vladislava Brože, o taneční vystoupení se postará Česká beseda.

Dalším z významných hostů bude člen skupiny Deep Purple Ian Gillan, který byl v nedávné anketě označen za čtvrtou nejuznávanější osobnost světa. Uvažuje se ještě o moderátorovi. "Je tady takový nápad zvolit za moderátora neznámou tvář, z níž se díky této akci stane hvězda," přemítá člen organizačního týmu Karel Veselý. Na tiskové konferenci nechyběl ani předseda organizačního výboru Friedemann Riehle a ředitel Státní opery Praha Jaroslav Vocelka.



Karel Veselý, Jaroslav Vocelka a Friedemann Riehle

Od půlnoci se zábavy ujme známý český dýdžej Martin Hrdinka. V opeře samozřejmě nikdy nehrál a ani neslyšel, že by se někdy v nějaké diskotéka pořádala. "Nevím, jak to chodí třeba ve vídeňské opeře, ale neslyšel jsem o tom, že by tam dělali diskotéku. Pro mě to je velká událost. A jestli se budu speciálně připravovat? Nebudu, nedělám to nikdy. Záleží vždy na složení publika i na náladě. Začnu ale pomalu, to vím jistě už teď. No a taky se samozřejmě musím vybavit předepsaným oblečením, do opery se chodí ve smokingu nebo ve fraku. Já naštěstí smoking mám, jednou jsem uváděl něco pro jistou společnost a ta mě jím vybavila," říká Hrdinka.

Vstupné stojí téměř 3 750 korun, pro studenty 1 500 korun. Místenky ke stolu jsou ale dražší. Bohatá bude i tombola, kterou bude možné pořídit na místě za rovnou tisícovku. Hlavní výhrou je MiniCooper od sponzora akce AuTec Group. Výtěžek bude věnován Nadaci Terezy Maxové. Zábava bude trvat až do pozdních ranních hodin, předpokládaný konec je totiž naplánován na půl páté ráno.