Na posledním plesu v Praze po nás házeli vajíčka, vzpomíná Trumpová

Ples v opeře jste navštívila před čtrnácti lety, vzpomínáte na tu dobu ještě?

Jistě, pamatuji si to. Bylo to v roce 1995 a ještě tady bylo hodně komunistů. Jela jsem minibusem, kamarádi měli smoking, byl tam Karel Gott a všichni tancovali... Pamatuju si ale také, že po nás někdo hodil vajíčka.

Letošní Ples v Opeře je velkou událostí už proto, že se koná znovu po tolika letech, jak jste se na něj připravila?

Byla jsem zrovna v Paříži a přivezla jsem si odtud troje šaty, všechny zlaté. A proč troje? Kdyby se náhodou něco stalo.

Co vás na takové události nejvíc láká?

Nejdůležitější jsou lidé, kteří jdou do opery, pak organizace, jídlo, dobré víno, tancování...

Kdo vás na ples doprovodí?

To je ještě tajemství.

Přiletěla s vámi vaše dcera?

Ivanka miluje Čechy, ale hodně pracuje, takže tentokrát nepřijede. Navíc se zasnubuje, její partner je hezký a inteligentní muž. Přijede za mnou maminka.

Jaký program máte kromě slavnostní sobotní události?

Večer se sejdu s módním návrhářem Osmanym Laffitou, zítra mi přijede maminka, jak už jsem řekla, pak jdu na oběd se zástupcem firmy Lady Pro, která ukáže úspěšné ženy v Česku a ve světě. Letos s nimi budu spolupracovat a pomůžu jim. Pak mám také soukromé plány, v sobotu se budu připravovat na ples a v neděli odlétám zpátky do New Yorku.

V kterém ročním období jezdíte domů nejčastěji?

V květnu, to je nejkrásnější čas. V tu dobu jezdím do Londýna, tak to vezmu přes Česko. Přivezu s sebou vždy asi osmnáct kamarádů a užíváme si to tady.

Vyděláváte hodně peněz, vaším rekordem je dokonce čtrnáct milionů za minutu, můžete si dovolit všechno. Za co nejvíc utrácíte, jaké jsou vaše ženské rozmary?

Nejradši kupuju pozemky (smích). Tady mám tři nemovitosti. Měla jsem plány s postavením hotelu v Tatrách, ale je to tady složité. Teď podnikám v Dubaji, stavím tam dva domy.

Žádná náhrada

Prý máte už náhradu za manžela, italského herce Rossana Rubicondiho, dokonce ještě mladšího, než byl on.

Žádnou náhradu nemám, nerozvádíme se, jsme spolu. Je to fikce pro italský tisk, ta se musí dělat kvůli pořadu, který dělá.



Ivana Trumpová s manželem Rossanem Rubicondim

Proč s vámi tedy nepřijel do Prahy na takovou velkou událost?

Manžel pracuje, proto nepřijel. Ještě jednou opakuji, že se nerozvádíme, a to je konec těchto otázek.

Co říkáte na prezidenta Obamu, věříte, že je to ten pravý?

Doufám, že je to ten pravý.

Stihla jste si už dát nějaké klasické české jídlo?

Samozřejmě. Byla jsem na obědě v Kolkovně, znám ji a objednala jsem si všechno - bramboráky, svíčkovou, kachnu se zelím, tlačenku i utopence. Doufám, že můj žaludek z toho neonemocní. V hotelu, kde bydlím a který je fantastický, je ohromný servis a také tady úžasně vaří, po příletu jsem povečeřela výtečnou polévku.

Bojíte se krize?

O krizi "Člověk musí vědět, kam investovat. Já s tím problém nemám," říká Ivana Trumpová.

Každý se bojí krize a my jsme v krizi. Vidím to na přátelích a kamarádech, hodně jich ztratilo peníze. Jeden dokonce jeden bilion dolarů, protože investoval jen do jednoho podniku. Já s tím problém nemám, člověk musí vědět, kam investovat. Ptala jsem se Donalda, jak si myslí, že bude krize dlouho trvat. Čekala jsem odpověď maximálně čtyři roky, ale řekl osm až deset let. Podle mě bude ta největší trvat dva roky.

Když jste tady byla naposledy, tvrdila jste, že vám nic nechybí, změnilo se to?

Ano, změnilo. Máme jen čtyřiadvacet hodin denně a já potřebuju osmačtyřicet.

Dodáváte ženám sebevědomí, máte nějaký jednoduchý recept, jak ho získat?

Mít důvěru sama v sebe.

Kdy Českou republiku navštívíte znovu?

Vrátím se sem na mistrovství světa v lyžování v Liberci. Jsem lyžařka, takže tam nemůžu chybět.