Na porno nejsou diváci připraveni, řekl Rosťa Oksaně

"Slyšel jsem, že u Velkého Bratra jsou podmínky drsnější. A taky to, že u Big Brothera šlo otevřeně víc o sex. Jenže si myslím, že na hardcore tu ještě diváci nejsou připraveni," řekl Rosťa a dodal, že ve vile byla celkem dobrá parta.

"Jsem docela překvapený, že Oksana přiznává, že měli v domě rozdělené role. Den v kuse hrát, to snad ani nejde. U nás třeba Emil přiznal, že občas hraje, ale já jsem tam chtěl být za sebe a nic jsem hrát nechtěl," líčil Oksaně, která prý od začátku věděla, že s ní produkce počítá jako s konfliktním prvkem ve hře. "Markéta byla například nasazená na jemnou, protože jemná je, já jsem hodně výbušná, tak počítali, že budu "rýpajda", která nikoho nenechá na pokoji. Možná nečekali, že tak brzy vypadnu, protože teď jim tam takový člověk chybí," uvažuje Oksana.

Ve VyVolených Oksana fandí Regině. "Fandím Regině od začátku, protože jsme měly podobné role samotářek a obě dvě nás odsuzovali soupeři. Byla bych ráda, kdyby vyhrála i proto, že je žena." Rostislav Alka fandí ve vile Jindrovi. "Přál bych si, aby vyhrál, ale favority jsou asi Vladko a Regina."

A co by je na konkurenci zajímalo nejvíc? Oksana by chtěla vědět o každém z VyVolených ještě podrobosti. Dobře ví, že v televizi jsou jiní, než po osobní zkušenosti. "Šel bys se mnou na kafe?" zeptala se. "Klidně, taky mě tvé zážitky zajímaly, ale napřed bych se musel na Big Brothera konečně podívat, což jsem ještě nestihl." Tak to někdy příště ještě rozeberem, rozloučili se.