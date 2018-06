Na politika má Clooney špatnou pověst

S politickými ambicemi charismatického milovníka žen a zábavy se vyhrnuly nedávno některé americké deníky. George se však zkompromitoval ještě dříve, než stačil svou touhu vládnout potvrdit či vyvrátit.



V USA, zemi považující svobodu za symbol své státnosti, zemi sexuálního pokrytectví, by tak George nyní určitě neuspěl. Ačkoli tomu tak mnohdy ve skutečnosti není, hlásá každý americký vrcholný politik heslo "mravnost nade vše".



A Clooney se v tomto směru novinářům vysmál. "Mám špatnou pověst. Že bych chvátal do úřadů? Spal jsem v životě s nespočitatelným množstvím žen. Vzal jsem až příliš mnoho drog a vymetl neskutečné množství mejdanů a večírků. S takovou pověstí se těžko buduje kariéra umravněného politika."



"Škoda, možná by Američané politika ve stylu George Clooneyho potřebovali. Kdo ví, zda by se pak někdo zabýval vztekáním bezvýznamné hysterky Moniky Lewinské," poznamenala k jeho politické kariéře hercova blízká přítelkyně.