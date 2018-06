Na Pobřežní hlídce se hvězdy obohacovaly

"Peníze vložené do seriálu se nám samozřejmě rok co rok mnohonásobně vracely. Nyní ovšem máme důvodné podezření, že ne všechny zaevidované částky v účetnictví byly použity na daný účel. Šetření je teprve v začátcích, takže nemůžeme a ani nechceme někoho bez jakýchkoliv podložených důkazů obviňovat. Ale možná se budeme divit, kdo všechno se na finančních machinacích v seriálu podílel," řekl zástupce společnosti Pearson TV.



Podle neoficiálních zdrojů společnost podezírá mimo hlavních producentů také samotné herce, kteří si nechávali údajně proplácet horentní sumy například za pronájmy domů a aut nebo dokonce také za několik osobních asistentů. "Nic, co nebylo dohodnuto předem a zaneseno ve smlouvách, nechceme a v žádném případě nebudeme dotovat. Pokud zjistíme jakýkoliv neopodstatněný finanční únik spojený přímo s určitou osobou, částku budeme požadovat zpátky. Třeba i soudní cestou," dodal zástupce Pearson TV.



Jak uvádějí různé, vesměs obvykle dobře informované zdroje, za jednu natáčecí sezónu spotřebovaly hvězdy z Pobřežní hlídky asi 306 liber (asi 139 kilogramů) body make-upu, 50 galonů (asi 228 litrů) ochranného krému proti slunci, 1500 krabic minerálních vod, 900 sad ušních a nosních ucpávek, 575 kusů plavek (většinou červené, žluté a černé barvy), krabici proteinových tablet, 39 potápěčských brýlí a 129 surfovacích prken. Každá z hlavních seriálových postav navíc měla nárok až na pět osobních asistentů.