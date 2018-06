Na ples vzpomínky nepatří

Tak toto ne! "Tvrdý" brokát zničí i dokonalou postavu a střihově jde o dokonalý "babák". Bižuterie musí pryč! Vyšívaný živůtek by bylo možné použít samostatně. Večerní toaleta tohoto typu je klasikou, která potřebuje jen jediné - skutečně slavnostní příležitost. Nejsou to tak trochu šaty ve stylu Audrey Hepburnové? Ne, "pouze" model z 60. let z dílny slavného návrháře. Zdeňka Křečka. Dnes by proužil méně ozdob i bižuterie, rukavice by však ponechal! K dnešním šatům s prádlovými ramínky jsou dlouhé rukavice velmi elegantní. Krajkové šaty s efektním živůtkem lze sice nosit, ale vhodnější bude použít právě jen horní díl a doplnit jej sukní se zvýšeným pasem z jiného materiálu.

"Schovala jsem si z té doby krajkové šaty a také večerní svatební oblečení z lurexu zdobené pštrosím peřím," říká žena, o níž se díky jejím očím i postavě hovořilo jako o české Sofii Lorenové. Jsou to "kostlivci ve skříni"? Ne, ani omylem, jen vzpomínka na dokonalé krejčovské řemeslo. Tenkrát se dívkám o strečových materiálech ani nezdálo, krajky byly bavlněné a těžké. "Ty krajkové šaty nemají jediný záševek, ale díky pečlivému vypracování mi dokonale padly. Schovávala jsem je pro dceru jako důkaz, že je něco takového možné, jenže mám dva syny. A tak vzpomínky ve skříni zůstaly." Jana Drastíková samozřejmě chápe, že ženy, které chodí do společnosti jen výjimečně, nemusí mít příliš chuti nebo financí pořizovat si každý rok novou róbu. "Pokud najdete ve skříni nějakého toho 'kostlivce', pečlivě zvažte, o jaké šaty jde. Dokonale vypracované modely ze salonů jde někdy upravit tak, že se v nich může člověk cítit dobře i dnes, přestože materiál není elastický. Pokud jde o 'domácí' výtvory, pak jsem skeptická. Ale i v prvním případě se přimlouvám za to, aby v takových šatech nešla matka, ale dcera, která k tomu bude přistupovat s trochou recese." Pro takový případ jsou podle Jany Drastíkové vhodné například krajkové šaty. Krajka je dnes opět módní, stejně tak i šaty s výšivkou. U krajkových šatů můžete vyjmout tehdy velmi oblíbenou podšívku v tělové barvě a pod šaty si vzít jen pěkné prádlo. Prostě přiznat tělo, které se dnes odhaluje mnohem víc než v šedesátých letech. Z šatů zdobených pracnou výšivkou - letos jí hýřily například modely Donatelly Versace a italský fenomém večerních šatů Valentino si výšivku neodpustí nikdy - lze použít třeba jen určitou část. Sukni můžete doplnit korzetovým živůtkem nebo naopak k vyšívanému živůtku přidat sukni ze splývavého transparentního materiálu. Rozhodně by však ze skříní měly zmizet šaty z tuhých a těžkých materiálů, jako jsou například brokáty, jejichž "matracové" vzory a přestřižené pasy dokázaly i ze štíhlé ženy vytvořit neforemný útvar. V "babákách", jak se těmto modelům říká, už nikdo chodit nemusí. A pokud někomu na plese opravdu záleží, je lepší se podívat do půjčovny nebo do výprodejů, které jsou letos docela zajímavé. Dokonce v second-handech najdete značkové oblečení, protože večerní šaty bývají nápadné a pro okolí tak zapamatovatelné, že se ho jeho majitelky v zahraničí občas zbavují hned po prvním použití. "To, odkud šaty máte,nemusí vaše okolí poznat. K nepřehlédnutí však bývají neupravené ruce a špatný účes, a na to se u nás ještě stále zapomíná," radí na závěr Jana Drastíková.