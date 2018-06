Hvězdami vídeňského Plesu v Opeře byly Lollobrigida i Swanková

Osmdesátiletý podnikatel Richard Lugner, který si každoročně na ples zve převážně kontroverzní celebrity, letos do své lóže přivedl pětaosmdesátiletou Lollobrigidu a její o čtyřicet let mladší kolegyni, oscarovou herečku Miru Sorvino. Do vídeňské Opery dorazila také osmatřicetiletá Hilary Swanková. Za svou lóži Lugner zaplatil v přepočtu 473 tisíc korun. Jinak vstupenka stojí kolem 6 300 korun.

V minulých plesových sezonách se Lugner postaral o rozruch zvaním hvězd jako jsou Pamela Andersonová, která ukázala prsa, Paris Hiltonová, která se na plese nudila, nebo tanečnice Ruby známá ze sexuálního skandálu italského expremiéra Silvia Berlusconiho (více zde).

Ale ani letos na Plese nechyběly výstřední osobnosti. Německý módní návrhář Harald Glööckler. Sedmačtyřicetiletý designér předem oznámil, že plesu chce propůjčit císařský lesk. Proto přijel v císařském kočáře taženým šestispřežím. Doprovázelo ho šest lokajů v rokokových kostýmech, ale také saská princezna Xenia, která připomínala císařovnu Sisi, a návrhářův životní partner Dieter Schroth.

Z politiků na ples zamířili například rakouský prezident Heinz Fischer, ministr zahraničí Michael Spindelegger a německý ministr dopravy Peter Ramsauer.

Vídeňský Ples v opeře (7. února 2013)

Za hudební vrchol večera pak rakouská média označila vystoupení sólistů vídeňské opery, kterými jsou moldavská sopranistka Valentina Nafornita a český basbarytonista Adam Plachetka.