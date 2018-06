Na pláži se našla dinosauří vejce

"Je to zřejmě lokalita, kde žilo hodně dinosaurů. Myslíme, že zde najdeme další vejce a také kosti," řekl profesor soulské Národní univerzity I Jong-il.Jeho skupina našla vejce tento týden. V této oblasti pracuje od loňského října, kdy zde byla nalezena zkamenělá dinosauří stopa. Vědci se domnívají, že Korejský poloostrov byl jednou z významných lokalit východní Asie, kde se rozmnožovali v křídovém období druhohor dinosauři.V Jižní Koreji byly již před tím nalezeny dinousauří kosti a skořápky vajec, ale do posledního objevu ještě nikdy celá vejce. Některá z nich jsou oválná a další kulatá a mají průměr od devíti do patnácti centimetrů. Vědci se domnívají, že vejce pocházejí od vegetariánských dinosaurů. Přesný druh chtějí určit až po rozboru embryí.Vejce dinosaurů se našla ve světě asi na 200 místech. Mezi největší naleziště patří Čína, Mongolsko a Severní Amerika. Dinosauři se na Zemi objevili před 225 milióny let a po 160 miliónech letech vymřeli ze zatím nejasných příčin.