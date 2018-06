Na pivním plese se strhla rvačka mezi indiánkami a kovboji

Už při slavnostní polonéze se ukázalo, že indiáni jsou skvělí válečníci. Hrstka indiánek se vrhla na nicnetušící kovboje a vzduchem začaly létat tomahavky a kolem hlav svištěly kulky z koltů. Válečnou vřavu ukončil až přivolaný šaman, který obě znesvářené strany udobřil kalumetem míru - soudkem piva. Pivním mokem opojené indiánky si pak raněné kovboje odnesly do svých vigvamů.

Tradiční olomoucký pivní ples, který během deseti porevolučních let získal věhlas a stal se legendárním vrcholem hanácké plesové sezóny, se letos konal podvanácté navzdory dřívějším prohlášením jeho organizátorů, že po deseti ročnících končí. "Je to setrvačnost, nešlo to zastavit," vysvětlil jeden ze zakládajících členů Klubu překvapených přátel. Klub, který sdružuje několik desítek olomouckých čtyřicátníků, začal s recesistickými plesy v roce 1989 v malých sálech na periférii města.

Z původně privátní záležitosti se pro výjimečnou atmosféru po několika sezónách stal pivní ples vyhledávanou akcí. Na poslední dva plesy už nestačil hospodský sál, ale byla nutná největší olomoucká taneční hala. Během deseti let hrály pro návštěvníky plesů kapely zvučných jmen, mimo jiné Vltava, Mňága a Žďorp, Vladimír Mišík, Ivan Hlas, Garage Tonyho Ducháčka či Yo Yo Band.