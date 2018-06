Na Pilarovou se sypou anonymy. Kvůli focení

"Ozývají se hlavně fotografové, o kterých člověk nikdy neslyšel. Jeden, který se zrovna podepsal, mi třeba napsal, jak se můžu něčím takovým ztrapňovat. Odepsala jsem mu, že zase nechápu, jak se někdo může ztrapnit tím, že se nechá takhle vytočit zpěvačkou a ještě k tomu blondýnou," líčí Pilarová.

Některé maily jsou prý hodně zlé. "Jsou typu: Stařena se naučila hýbat myší, objevila počítač a myslí si, kdovíjaké dělá umění. Já si nemyslím, že dělám umění, mě to prostě těší. Zrovna na tohle jsem pisateli odepsala, že až zjistí, že teď dělám trpaslíky v nadživotní velikosti a budu je vystavovat v New Yorku, tak to asi nevydýchá."

Po Vídni do New Yorku

Zpěvačka se pochopitelně trpaslíky fotit nechystá, za velkou louží ale příští rok možná vystavovat bude. Nápad uspořádat výstavu v New Yorku přišel už v únoru, kdy tam byla spolu s Pavlem Vítkem koncertovat pro krajany. "Dotaz tady byl, jestli bych byla ochotná tam přijet, i kdyby tam nebyl koncert. Odpověděla jsem, že co bych si nezajela na svoji vlastní výstavu?," směje se Pilarová.

Fotografie, které mimochodem vystavovala již ve Vídni, viděli je v Jihlavě, v září putují do Plzně a v říjnu do pražské galerie herce Zdeňka Podhůrského, jejich autorka na jednotlivé výstavy obměňuje. A jestli ji negativní anonymní ohlasy mrzí?

"Mě vždycky jenom udivuje, že se někdo obtěžuje tím, že něco takového podnikne. Když se mi něco nelíbí, třeba knížka, tak ji zaklapnu, když se mi nelíbí program v televizi, tak ho přepnu a když se mi nelíbí něčí obrázky, tak se na ně nedívám. Nikdy by mě ale nenapadlo někomu kvůli tomu psát," tvrdí zpěvačka.