Na parket ano, ale decentně

Tanec miluje většina žen a menšina mužů. Přitom seznámení při tanci patří k nejlepším příležitostem. Partneři jsou v osobním kontaktu, mohou spolu hovořit, mohou se vzájemně dotýkat. Jak tedy vyřešit to, že ženy tančí raději než muži? Jsem-li netančící či nerad tančící, mám navštívit taneční seznamovací večer, nebo na něm nemám co dělat? Rozhodně ano. Tedy navštívit. Špatně tančící žena je spíše výjimkou a popravdě nepůsobí nikterak skvěle, špatně tančící muž je spíše pravidlem a za jistých okolností může působit docela roztomile. I v případě, že tanec právě k životu nepotřebujeme, dokopejte se k němu a nestyďte se. Buďte klidní. Rozumná žena vás, milí neradi nebo špatně tančící muži, nebude hodnotit podle vašeho tanečního stylu, ale podle úplně jiných věcí. I pokud patříte mezi netančící, vždy, zásadně a za jakýchkoliv okolností, se nebojte vstoupit do tanečního prostředí. Pokud splynete pohledem s nějakou sympatickou dámou, oslovte ji a řekněte: "Mrzí mne, že netančím, ale směl bych vás místo toho pozvat na něco dobrého k baru?" Pánové, nepokládejte za svoji mužskou povinnost se při ploužácích (tedy písních pomalých, kterým se ještě razantněji někdy říká oplodňováky) na ženu tisknout a hladit ji po zadečku. To je špatně, a to i v případě, že žena nic nenamítá. Ženy, pokud při tanci položíte muži hlavičku na rameno, dáváte mu tím najevo, že jste jeho se vším všudy, i když to tak vůbec nemyslíte. Pokud jeho nebudete, bude se cítit do jisté míry právem podveden. Pokud jeho budete, zaděláváte si spíše na flirt než dlouhodobější vztah. Výše uvedeným kázáním nenabádám puritánsky k prkenné chladnosti a odstupu. To vůbec ne. Stiskem ruky, vzájemnými doteky i bez nalepení těl, pohledem, tím vším hovoříte a sdělujete své pocity. Těmito jemnými mechanismy si můžete dokonce říci vše, aniž byste museli nekonečnými polibky a mohutným sevřením těl, tedy již téměř kompletní milostnou předehrou, strhávat pozornost a většinou i kritiku okolí.