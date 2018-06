Na otáčivé hlediště točmistr řidičák nepotřebuje

otáčivé hlediště. Kdykoli tu začíná představení Jihočeského divadla, sedí nad hledištěm na kapitánském můstku Petr Koupal. Tady,asi deset metrů nad zemí, tráví letos už několikáté léto. "Asi vás zklamu, ale je to vlastně normální práce," říká o své neobvyklé činnosti. Název jeho zaměstnání zní: točmistr.* Musí být na točnu zkoušky? Něco jako řidičák?Řidičský ani žádný jiný průkaz na točnu nemám a ani nevím, kdo by mi ho vystavil. O žádné točmistrovské zkoušce jsem neslyšel. Abych se přiznal, ani mě nenapadlo, že bych něco takového potřeboval.* V čem přesně spočívá vaše práce?Je to dáno už názvem. Podle scénáře a podle toho, co se na jevišti odehrává, otáčím točnou hlediště na jednotlivé scény rozmístěné po parku. Ovládání je poměrně jednoduché, směr doprava, doleva. Rychlost se volí plynule.* Podle čeho otáčení řídíte?Nepracujeme s žádným zvláštním manuálem. Máme pojmenované hrací prostory: velká louka, malá louka, Belarie,fontána, jezírko. Podle toho, kam si režisér přeje, tam točnou otočím s přesností tak na dvacet až třicet centimetrů.* Zpočátku byly s novou točnou problémy. Už jste je překonali?Časem jsme na nějaké ty mouchy na technice přišli. Dneska zařízení funguje bez větších problémů. Občas se stane, že v pohonném systému pod točnou něco vypadne. Ale zatím se nám představení vždy podařilo dohrát a diváci nic nepoznali.* Co se děje, když se točna při představení porouchá?Nemáme žádný krizový scénář. Kdyby se točna přestala hýbat, asi bychom se museli divákům omluvit, že z technických důvodů nelze představení dohrát. Možná, že kdyby se to stalo na konci a byl přítomen nějaký pohotový režisér nebo umělecký dozor, dohrávalo by se jen na jedné scéně.* Letní sezona na točně trvá od května do září. Jaká je pracovní doba točmistra?Na začátku léta pracuju jako každý údržbář. Když se na točně začne zkoušet, jedu ráno v devět do Krumlova. Zkouška většinou trvá do půl třetí. V sedm hodin se vracíme do zámeckého parku na představení. Domů se dostanu kolem jedné v noci.* V pondělí se však v Krumlově nehraje. Odpočíváte?Naposled jsem odpočíval tak, že jsem jel lodí Vltavu ze Zlaté K oruny. Mám chatu a rodinu, rozhodně se nenudím.* A co se tu děje v zimě, když se na točně nehraje?Přes zimu se dělá údržba, protože díky socialistickým řemeslníkům do technického zázemí točny prší. Před zahájením sezony, to znamená od května, se musí udělat příprava na sezonu. Na konci léta musím točnu zazimovat.* Máte více než třicetiletou divadelní praxi. Je lepší práce v krumlovském parku, nebo v kamenném divadle?Každá má svoje. V kamenném divadle není tolik rizik, že se něco nevyvede. Na točně je to v podstatě dennodenní stres. Bojíte se, aby se nestala nějaká porucha nebo aby třeba nezačalo pršet.* Sledujete představení jako chladný profesionál, který nesmí propásnout chvilku, kdy má točit, nebo se někdy necháte vtáhnout do děje na jevišti?Samozřejmě, že se na představení nedívám jako běžný divák. Prostě po šedesáté už nejsem schopen vnímat hru jako člověk v hledišti. V idím drobné nuance překeců a drobných chybiček. Všimnu si, kdo prošvihl nástup. Otáčení a hra jsou svázané. V činohře se řídíme posledním slovem ve větě. V opeře je to velice ošidné. Je totiž přesně určeno, během kolika taktů musíme diváky dopravit před další scénu. Zvlášť u Dona Giovanniho, kterého hrajeme v italštině,se jen těžko m ůžu orientovat podle slov. Proto je s námi inspicientka, která sleduje text spolu s notovým zápisem a říká mi, kdy mám točnou pohnout.* Točna má nad hledištěm kapitánský můstek. Kdo tam s vámi pracuje? Jaká je tam nálada?Sedí tam se mnou dva osvětlovači u bodových reflektorů, osvětlovač řídící počítačem nasvícení scén a inspicient. Když je to stá repríza Shakespeara, je tam pohoda. Když hrajeme novou věc, m usíme všichni dávat pozor, aby někdo něco neprošvihl.