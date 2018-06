VIDEO: Moderátoři Óčka se pohádali v přímém přenosu, padla i facka

Moderátorka pořadu Mixxxer Tereza Tobiášová oba blogery Matyese a Grethu vyzvala, aby pozvali diváky na své vysílání. Už během toho se televizní nováčci pustili vzájemného pošťuchování.

To pak vygradovalo v krátkou hádku, při níž padla v odpoledním vysílání sprostá slova a dokonce i facka.

"Bohužel jsme včas nepřepnuli živé vysílání do reklamního breaku, takže diváci viděli i to, co neměli. Byla to technická chyba," vysvětlil dramaturg pořadu Mixxxer Alexandr Guha.

"Oni jsou oba neřízené střely. Proto jsme je taky pro pořad TyTrubko vybrali. Že se mezi sebou špičkují na svém blogu jsme věděli, ale nečekali jsme, že to vygraduje ve vysílání," dodal.

Generální ředitel Óčka Štěpán Wolde byl po odpoledním vysílání přísnější. "Óčko vysílá pořad Mixxxer živě a snaží se v něm nabídnout zábavu i emoce. Živé vysílání s sebou jistá rizika nese. Chování obou aktérů nás přesto velmi zaskočilo. Celou situaci s nimi budeme osobně řešit a vyvodíme vypovídající závěry," řekl.