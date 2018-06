Na nový vztah ještě není správný čas, říká Mahulena Bočanová

"Máňa je nejdůležitější a od začátku jsme mysleli na to, aby se jí naše rozhodnutí jít každý svou cestou nijak nedotklo. A to se nám povedlo," říká herečka. Těžší bylo před dítětem zamaskovat bolest, ale i to Mahulena s velkým sebezapřením dokázala. Teď už se zase usmívá.

"Přistihla jsem se nedávno, že sama chodím po baráku a usmívám se. Neměla jsem k tomu žádný zvláštní důvod, venku bylo hnusně, nečekalo mě nic hezkýho, kino nebo nějaká návštěva nebo tak něco. Podvědomí se prostě najednou usmálo. Tak si říkám, že je to dobré znamení," konstatuje Bočanová.

Myšlenky zaměstnává prací, po třech letech přijala roli ve hře Světáci, kterou bude zkoušet v Divadelním spolku Háta a stavbou domu, s níž by se mělo brzy začít. Po vlastním domově teď touží rozhodně víc než po nové lásce. I když na chvíli našla oporu v náručí Jakuba Vytáčka, na vážný vztah ještě nebyl ten správný čas. "Nejsem ještě v takové formě, abych byla pro mého partnera pohodovou partnerkou," míní s úsměvem herečka.

Víc ji momentálně trápí ranní vstávání, začala škola, Marinka nastoupila do třetí třídy a s tímto faktem se domů vrátil režim. "Prázdniny jsou hlavně pro rodiče, protože škola takhle malé děti baví. Mohly jsme spát do devíti, do desíti, mohly jsme si dělat, co jsme chtěly. Teď končí uléhání do postele o půlnoci, pěkně po zprávách mažeme spinkat. Můj život je zase plný pravidel, už to bohužel jiné nebude."

Michal Suchánek, Antonín Panenka a Richard Genzer Pavel Nedvěd

Radost si herečka přišla udělat i s Marinkou do nově otevřeného obchodu se značkovým oblečením a odnesla si odtud hned dvoje botasky z nové kolekce. "Pozval mě Petr Salava, značka obléká celou Amforu, spolupracují společně už spoustu let. A já coby výkopářka nesmím zůstat pozadu. Navíc mám tuhle značku ráda. A malá už se taky konečně chce parádit. Některé mámy z toho šílí, ale já mám radost, začíná být opravdová ženská a skvělá parťačka," uzavírá Bočanová.

Na akci se objevili i vzácní hosté jako fotbalista Pavel Nedvěd, Antonín Panenka či Michal Suchánek a Richard Genzer.