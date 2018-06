Na Nově se potopí Titanic

Ještě nikdy žádná tuzemská televize nedělala na jeden film tak obrovskou reklamu, jako TV Nova na jedenáctioscarový Titanic, což je její hlavní tahák na sobotní večer.Již několik týdnů jsou znělky reklam nastylizovány do "námořnického" a slogan "Vítejte na palubě" provází všechny upoutávky na programy. Není divu - Vladimír Železný zřejmě za Titanic zaplatil zatím rekordní sumu, jakou některá z domácích tradičních televizí vynaložila na jeden film. I když právě ona suma je pro TV Nova ipro firm u AQS, která pro Železného pořady kupuje, přísně střeženým obchodním tajemstvím. Na čemž nic nemění fakt, že ti diváci, kteří mají doma kabelovou televizi a zaplatili si filmový kanál HBO, mohli Titanic shlédnout již před rokem a pak ještě mnohokrát v reprízách. Před nedávnem Vladimír Železný prozradil, že nákup Titanicu byl nestandardní, protože televize tento film nezískala v rámci obvyklého "balíku", ale existuje na něj speciální kontrakt. P odle dostupných zdrojů nabízela společnost Fox tento snímek pro Českou republiku před rokem za zhruba 400 000 amerických dolarů, to je asi patnáct milionů korun. "Suma, za níž jsme nakupovali, byla jiná," prohlásil šéf AQS Ondřej Zach, odmítl však říci, zda vyšší či nižší. Zdá se ale, že nižší: "Díky tomu, že jsme v roce 1999 (to je rok, kdy Vladimír Železný "znovuzaložil" Novu - pozn. red.) uskutečnili se společností Fox velmi rozsáhlé obchody, a díky tomu, že také loni jsme hodně nakupovali, byla naše vyjednávací pozice velmi dobrá," uvedl Zach. Jestli se nákup Titanicu Nově vyplatí nebo nevyplatí, o tom rozhodnou diváci a sledovanost milostného příběhu vyprávě ného na pozadí jedné z nejslavnějších katastrof v dějinách. Platby za reklamní spoty jsou totiž závislé právě na tom, kolik lidí si pustí televizi.