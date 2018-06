Na nekouření Skoti nešetří

Každému pracovníkovi skotského parlamentu, který se rozhodne zbavit se závislosti na nikotinu, uhradí jeho zaměstnavatel polovinu nákladů na odvykací kúru, a to ze státní pokladny. Poslanci však s tímto příspěvkem počítat nemohou. Na tomto řešení se usnesli zákonodárci poté, co odmítli návrh skupiny poslanců-kuřáků vybudovat v sídle nového parlamentu kuřárnu. Ta by totiž daňové poplatníky vyšla na 30 000 liber, tedy na více než 160 000 korun.