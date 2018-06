Na Miss Earth se umělé řasy nosí i do posilovny

Kromě focení kalendáře a prezentačního katalogu, workshopů, natáčení spotů pro TV a návštěv významných sponzorů a charitativních organizací chodí soutěžící i cvičit.

"Sama jít do fitka nebo do bazénu? To neexistuje! Všude chodíme jedině společně a to je dobře, protože Filipíňané z nás mají mánii," vysvětluje vicemiss.

"Do fitness centra musíme chodit důkladně nalíčené a to včetně umělých řas. Chodí tam s námi nejen organizátoři a policajtky, ale i fotografové a novináři. Ti samozřejmě necvičí," dodala Eva se smíchem. "V posilovně už máme volnost, tak jsem ráda, že můžu cvičit podle sebe, a výborně se tak uvolnit."

I přes vytížení a náročnost na péči a úpravu sebe sama je Čerešňáková ráda za takovou životní zkušenost a možnost reprezentovat ČR v zahraničí. Finále Miss Earth se bude konat 11. listopadu.