Na Miss bych se už asi nepřihlásila

Radka Kocurová se narodila v Karviné, absolvovala Obchodní a bankovní akademii v Karviné. Jazyky: anglicky dobře, německy a řecky trochu. Koníčky: hra na klavír, zpěv, malování, plavání, jízda na kole, skok do výšky, řecké tance. Oblíbená hudba: poslouchá vše z čeho nebolí hlava. Oblíbená četba: romány Báry Nesvadbové. Oblíbené zvíře: jakékoli, hlavně když jí neublíží. Oblíbená květina: růže. Oblíbené jídlo: čokoláda. Šťastné číslo: 4. Chce studovat vysokou školu, mít atraktivní zaměstnání, cestovat a počítá i s manželem a dětmi. Nejúspěšnější dívky ze soutěže Miss ČR 2002: Kateřina Smržová, Kateřina Průšová a Radka Kocurová. Tomáš Rosický s přítelkyní v hledišti při vyhlášení ankety Fotbalista roku, v níž opět zvítězil Dříve chodíval na podobné akce se svým bratrem, letos na vyhlášení Fotbalisty roku Tomáše Rosického doprovázela loňská druhá vicemiss České republiky Radka Kocurová.

To bych měla říkat samé dobré vlastnosti. Ale opravdu jsem usměvavá a hlavně přirozená. Takže když se mi chce brečet, brečím, a když se chci smát, tak se směju. Mám radost ze života. Každé ráno vstanu a děkuju, že jsem se probudila, že můžu žít.Někdo v rodině je nemocný, to mě zasáhlo. Uvědomila jsem si, že člověk tady není napořád, že může umřít ze dne na den.Možná si někdo řekne, že jsem jako malá holka. Brečela jsem, když Tomáš odjížděl. A pak když jsem jela z Karviné od rodičů.Tomáš mě v tomhle šetří, protože volá on mě. Já mu volám, jen když se mi opravdu hodně stýská. Ale stejně se většinou netrefím do doby, kdy má čas. Spíš on provolá hodně. Já mluvím hlavně pracovně nebo s rodiči. Měsíčně tak za patnáct set.Buď zavolám rodičům, kamarádce nebo jedu k Tomášovým rodičům. Musím být s někým.Všichni mě na tohle upozorňovali. Ale náš vztah je víc než v pohodě, je to super ženská. Možná si lidé myslí, že je Tomáš mámin mazlíček. Ale co by kdo dal za to, aby s ním do ciziny odjeli rodiče a pomohli mu v těžkých chvílích. A začátek je vždycky těžký. Chodit každý den do restaurace asi není to nejlepší pro sportovce. Navíc paní Rosická vaří výborně.Vůbec. Naopak čokoláda, to je moje. Když jsem se učila na maturitu, dostala jsem velkou čokoládu a byla jsem tak lakomá, že když někdo šel do pokoje, rozbalenou jsem ji šoupla pod polštář, aby si nevzal ani kousek. Dneska bych se rozdělila.Určitě. Přišla jsem z malého města a věřila všemu, co mi kdo říkal. Že je dobré mluvit s novináři z bulváru, být vidět. Dělala jsem pro ně všechno, což nebylo dobře. Netušila jsem, že to bude tak náročné. Chodila jsem po večírcích, nevěděla, kam se mám zařadit. Neměla jsem ostré lokty. Teď už je dokážu využít.Byl to pro mě malý šok, když jsem ve vyhraném bytě hledala běžné věci. Nebo různá vyúčtování, to vždycky dělali rodiče.Vždycky jsem se dívala na miss v televizi a měla k nim velký respekt. Brala jsem je jako princezny. Takže jsem se vždycky chtěla umístit v Miss a zkoušela to odmala na takových soutěžích. Možná, že to bylo špatně, že jsem se měla věnovat modelingu. Teď už jsem stará na to, abych se uchytila v zahraničí. Ale Miss byl můj sen a splnil se. Jenže ten žebříček hodnot jsem hned po soutěži změnila. Říkala jsem si, že to bude fajn, ale očekávala jsem od toho něco jiného.Myslela jsem si, že miss reprezentuje zemi, že je něčím váženým. Ale tak to není. Bere se jako každá jiná modelka.Asi ne. Ale udělala jsem to a nevedla mě k tomu jen osobní touha uspět. Největší radost měla moje rodina.Mám ráda pořádek. Když jdu spát a vidím, že je doma nepořádek, tak nejdřív uklidím. Ale pak spoustu času strávím hledáním uložených věcí. Když už je nemůžu najít dvě hodiny, tak mě to štve. Teď jsem si řekla, že si věci budu popisovat.Mám doma několik diplomů ze základní školy. Na střední už nikdo neměl zájem postavit laťku. Jinak bych v tom asi pokračovala, bavilo mě to. A hrála jsem deset let na klavír. Jsem vděčná rodičům, že mě k tomu dokopali, teď si můžu říct, že něco umím. Možná je škoda, že jsem se tomu dál nevěnovala, nešla třeba na konzervatoř.Moc ráda bych se vrátila do školy. Ale nevím, na co by mi vysoká byla. Mám teď úplně jiné představy a netýkají se modelingu. Čas strávený čekáním na zakázky chci vyplnit něčím, co by mě uspokojovalo. Ale neprozradím, co to bude.Každopádně si mě lidi pamatují kvůli Tomášovi, neřeknou si tohle je druhá vicemiss. Ale že jsem holka od Rosického.Ne. Vždyť jsem jeho holka.Myslím, že jo. Ráda se podívám na fotbal a docela mu už rozumím. Ale přišlo mi třeba legrační, když jsem se nemohla dívat na zápas a nechala jsem si poslat zprávu od paní Rosické i od mojí maminky. Tomášova maminka mi napsala, že gól padl v té a té minutě, a z toho jsem nic neměla. Osvětlila mi to až moje mamka, která to napsala laicky.Osmdesát... Ne, devadesát minut. Ale už umím definici ofsajdu. Mám ji zafixovanou stejně jako svoje jméno.Ofsajd nastane, když se útočící hráč ocitne za posledním bránícím hráčem v době přihrávky. Ale když se mě zeptáte, jestli ho poznám, tak odpovím ne. Ale uklidňuji se tím, že ho někdy nepoznají ani rozhodčí.Všichni mi říkají, proč nejsem s Tomášem v Dortmundu. Ale podle mě je to dobře. Jsme mladí, máme na to čas. Myslím, že bych se tak uzavřela světu, ve kterém žiju. Mám tu byt, přátele, nejezdila bych k rodičům, moc bych neviděla paní Rosickou.Snažíme se, abychom se viděli každý měsíc. Je to, jako když je kluk na vojně a holka čeká. Ale má to i výhody, to napětí a zamilovanost je jako na začátku.U moře. Kdykoli tam jedu na dovolenou, těžko se mi odjíždí. Ale třeba by mě to omrzelo.Ne. Ani to nejde, každá si hlídá své teritorium. Ale přesto se hodně bavíme s Lenkou Taussigovou, Miss sympatie z našeho ročníku. Plánujeme výlety, bavíme se jako jiné holky.