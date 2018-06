Na medu se nezbohatne

to jsou základní předpoklady, které potřebuje budoucí včelař. "Rozhodně to není věc, kterou by se člověk zabýval pro peníze. Naopak," říká MVDr. Miloslav Peroutka, tajemník Českého svazu včelařů. Cena úlu se pohybuje kolem dvou a půl tisíce korun, včelstvo lze pořídit od pěti set výše. Odborníci přitom doporučují obrátit se na včelaře v okolí. Čím blíže, tím lépe. Včelstvo z větší vzdálenosti může do regionu zanést různé včelí choroby (například varroázu, která se vyskytuje všude, ale v různé intenzitě, nebo mor včelího plodu, kdy se musí spálit včelstvo i úl a škody se šplhají do tisíců). Kromě ochranného oblečení (jen kukla stojí kolem dvou set korun) by včelaři neměl chybět medomet - odstředivka, s jejíž pomocí se získává med z plástů. Nový přijde na deset tisíc a více korun, starší lze koupit levněji. "Optimální částka, za kterou si lze starší základní vybavení pro včelaření pořídit, je zhruba čtyři tisíce korun," soudí Miloslav Peroutka. Budoucí včelař by se měl nechat preventivně vyšetřit, zda není alergický na včelí jed. Jsou známy případy, kdy člověk přežil i dvě stovky žihadel, ale tomu, kdo je na včelí jed alergický, může být osudných i několik málo bodnutí. Když po letním slunovratu, zhruba v půlce července, včelař vybere z úlu poslední med, nahradí ho patnácti až dvaceti kilogramy cukru. Ten si včely zapracují do plástů a zajišťují si jím výživu během zimy. Na podzim se pak úl "zadýmuje", aby se předešlo většímu rozšíření varroázy - kouř ze zapálených speciálních pásů zabije původce této nemoci na povrchu včelích těl. Současně je důležité zúžit česno (vchod do úlu), aby se do něj v zimě nenastěhovaly myši a další malí živočichové nebo včely nerušili ptáci. V dubnu, kdy včelstvo sílí, se přidávají do úlu plásty, aby včely měly kam ukládat med. Ten se jim potom v červenci odebírá. Včelař tak získá z jednoho úlu zhruba patnáct kilogramů medu. Zbohatnout se na tom sice nedá, ale člověk ví, že jí pravý včelí med, nikoliv různé náhražky, které se občas nabízejí v obchodech.Med je - když...* Včely sbírají sladkou šťávu z květů nebo na výhoncích listnatých a jehličnatých stromů. Tu přinášejí do úlu, zahušťují výměšky vlastních žláz, obohacují vitaminy a enzymy. Tak vzniká med.* Med obsahuje především jednoduché cukry - glukózu a fruktózu, které se ihned vstřebávají do krve, aniž by je muselo tělo zpracovávat. Stávají se tak okamžitým zdrojem energie, navíc ještě obohaceným o vitaminy B a C, minerální látky a další důležité prvky.* Prokázané jsou protibakteriální účinky medu. Proto ho už před staletími používali vojáci na hojení ran. Zraněné místo si medem pomazali, čímž ho nejen dezinfikovali, ale zároveň urychlili i hojení.