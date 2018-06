Na Matějské pouti řádí dinosauři

Expozice je zapůjčena z londýnského The Natural Museum History. "Muzeum vlastní jednu stálou kolekci a dvě putovní, z nichž jednu jsme doslova vydyndali," prozradila iDNES Markéta Žílová z agentury West Media, které se podařilo ještěry získat poprvé už v létě pro plzeňské výstaviště.

"S výjimkou Tyranosaura Rexe a Triceratopse se zřejmě ve skutečnosti vystavené druhy ještěrů nikdy nemohly potkat," upřesňuje Jiří Machálek z pořádající agentury. Nicméně to nebrání tomu, aby i prostředí okolo vystavených zvířat připomínalo přirozené druhohorní podmínky, v nichž ještěři žili, včetně umělé sopky, která stojí uprostřed místnosti a čas od času simuluje opravdový - pro děti ovšech dost strašidelný - výbuch. Na dvou ocelových konstrukcích Brontosaura a Tyranosaura si příchozí mohou dokonce sami vyzkoušet techniku ovládání modelu. Hodnota vystavených modelů je třiadvacet miliónů korun, pojištěny jsou na částku o dva milióny vyšší.

Součástí výstavy je také dosud nezveřejněná expozice zkamenělin z depozitářů Západočeského muzea v Plzni a obchůdek se suvenýry s ještěří tematikou - Dinoshop. Když byla loni v létě v Plzni atrakce poprvé zpřístupněna, přišlo si ji za první měsíc prohlédnout na padesát tisíc lidí. Vstupné je devadesát korun, pro děti do patnácti let padesát, otevřeno je až do 10. června denně od 9 do 18 hodin.