Na Marthu jsem pyšná, vzkazuje Paroubkovi matka Termerová

Paroubek pro iDNES.cz uvedl, že si nemyslí, že by udělal on sám nebo jeho strana takovou chybu, aby vznikaly klipy jako "Přemluv bábu", kde Issová a Mádl burcují mladé, ať přemluví své prarodiče, aby nevolili levici. "Spíš by se tím měli zabývat rodiče těch dvou lidí, jestli neudělali něco špatného v jejich výchově," uvedl (viz článek ke speciálu iDNES.cz Lídři před kamerou).

Tímto prohlášením si ale předseda socialistů sype popel na hlavu, lze tak soudit podle dřívejších informací Blesku, který uvedl, že Paroubkův syn Jiří opustil svou ženu těsně po narození jejich potomka, a tudíž se nabízí otázka, jestli i Paroubek někde jako otec neudělal chybu.

Samotná herečka Lenka Termerová, maminka Issové připouští, že se chyb ve výchově mohla dopustit. V kauze Přemluv bábu ale stojí za svou dcerou. "Každý rodič určitě udělá nějakou chybu - i v dobré snaze, ale v této věci jsme na Marthu pyšní, protože prokazuje samostatné myšlení, sociální cítění a že jí nejsou lhostejné některé věci, hlavně zakrnělé občanské vědomí," řekla iDNES.cz.

Martha Issová a Lenka Termerová - nominační večer 16. ročníku filmových cen Český lev

"Vím, že úplně nesouhlasila s formulací, ale věděla, že to bude muset být hodně nahlas, aby se o tom mluvilo, což se potvrdilo. Kdyby to bylo sofistikované, tak by se toho málokdo všiml. A protože tahle společnost je zvyklá na tolik vulgarit, tak chtěli zvolit takovou formu, která lidi probudí a povedlo se - ať už do toho plusu, nebo minusu," dodala Termerová k celé kampani.

Proti Paroubkově trvrzení o výchově se ohrazuje i samotný Jiří Mádl a neváhá použít stejně ráznou reakci. "Já bych odpověděl jinak, taky bych se zeptal rodičů pana Paroubka, jestli neudělali někde chybu," uvedl pro iDNES.cz herec, který se může pochlubit dokončeným studiem na biskupském gymnáziu.

Martha Issová i Jiří Mádl si za svým klipem stojí. A myslí si, že ho podobně kladně přijala i veřejnost, od které se jim dostává především pozitivních reakcí.

"Ono to vypadá, že převládají negativní reakce, ale když s tím někdo souhlasí, nemá potřebu se k tomu vyjadřovat. Jinak na počet jsou ty reakce kladné, je to tak devět ku jedné. Jen jednou se mi stalo, že mě v tramvaji zmerčil jeden pán a podnítilo ho to k tomu, že začal mluvit o politice velmi nahlas. Stačil říct, že se tu za dvacet let rozkradlo všechno, co komunisti vybudovali. Asi mě chtěl k něčemu vyprovokovat, ale se mnou to nic neudělalo," dodal herec Mádl.

"Lidi nejsou zvyklí se konfrontovat tváří vtvář, ale pokud jsem se setkala s nějakými reakcemi starších občanů, tak musím říct, že byly velmi pozitivní," doplnila herečka Issová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají 28. a 29. května.