Na Marsu budou větrné elektrárny

16:56 , aktualizováno 16:56

Vědci z Amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku – NASA - začali poprvé zkoumat možnost, že by na Marsu byly v budoucnosti instalovány větrné turbíny. Zařízení by mělo vyrábět potřebnou elektrickou energii pro plánované stanice na Rudé planetě. Výhodou takových zařízení by bylo, že by dodávaly proud i v době, kdy na Marsu řádí prachové bouře. Při nich by totiž bylo nemožné používat panely pro získávání sluneční energie.