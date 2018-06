Na manžela Vilhelmové Pavla Čecháka vystřelil pražský taxikář

"V úterý jsem byl se svými přáteli v baru, kde nás sledovali bulvární novináři. Ti mne poté sledovali i cestou domů a tak se stali svědky incidentu mezi mnou a řidičem taxi," řekl iDNES.cz producent Pavel Čechák.

S taxikářem se prý pohádal a když se k němu otočil zády, zaslechl výstřel. "Když už jsem myslel, že je celá záležitost vyřešená a odcházel jsem směrem k domovu, někdo na mě vystřelil. Předpokládám, že to byl ten taxikář, ale bylo to ve chvíli, kdy jsem byl k němu zády," popsal producent.

Taxikář údajně tvrdí, že mu opilý Čechák odmítal zaplatit a vytáhl na něj dokonce nůž. Proto on použil plynovou pistoli a vystřelil do prázdna.

Čechák ale odmítá, že by řidiče ohrožoval jinak než slovně. "Zásadně odmítám, že bych tomu pánovi nezaplatil jízdné a že bych na něj vytáhl nůž, jak se on vyjádřil. Nikdy u sebe žádnou zbraň nenosím, ohánět se zbraní není můj styl řešení situací. To je i s ohledem na probíhající policejní vyšetřování vše, co k tomu mohu říci," dodal.

Trestní oznámení na taxikáře nepodal. Policii ale zavolal náhodný svědek, takže potyčku vyšetřuje. Svědectví k případu musí podat i paparazzi, kteří byli na místě. Taxikáři hrozí až dva roky vězení za výtržnictví.