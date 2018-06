Korn na magii čísel nevěří, ale přesto mu to vrtá hlavou

Rok 2011 nabízí hned několik údajně magických dat, hlavně s opakující se jedničkou: 01.01.2011, 11.01.2011, 01.11.2011 a 11.11.2011.

Poslední datum je také termínem premiéry připravovaného muzikálu Quasimodo, ve kterém bude Jiří Korn hrát pátera Frolla. "I když člověk některým věcem nevěří, tak mu tak jaksi trošku sedí v zátylku," přiznal zpěvák.

Jiří Korn bude hrát v muzikálu pátera Frolla Jitka Válková na konkurzu na roli Esmeraldy

Magické datum to však bude minimálně pro jeho sestru, která se 11. listopadu narodila.

Stejně tak i Česká Miss 2010 Jitka Válková, která se uchází o hlavní postavu Esmeraldy. "Budu slavit dvacetiny, bude to 11. 11. 2011, tak to budu mít dvojky, nuly a jedničky a ještě tohle, takže je to docela zajímavý," prozradila Jitka.

Her s čísly je letos mnohem víc, třeba říjen bude mít 5 sobot, 5 nedělí a 5 pondělků. To se prý stává jen jednou za 823 let.

Válková postoupila

Česká Miss 2010 Jitka Válková svůj první krok k roli muzikálu zvládla. Postoupila do druhého kola. Spolu s ní se dál dostaly i Radka Pavlovčinová a Michaela Doubravová, které už dřív svedly boj o roli Marianny v muzikálu Robin Hood. Nakonec do této role nebyla obsazena ani jedna.

Michaela Doubravová a Radka Pavlovčinová

I teď to budou mít těžké. O Esmeraldu budou soupeřit kromě královny krásy ještě s neméně talentovanými a muzikály protřelými konkurentkami Alžbětou Bartošovou a Hanou Holišovou.

Po prvním kole konkurzu už dostaly roli Kamila Nývltová a Lucie Molnárová. Budou se alternovat v roli Lily.